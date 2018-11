Die Commerzbank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Akquisitionsabsichten des Börsenbetreibers, die der Vorstandsvorsitzende in einem Interview im "Handelsblatt" skizziert habe, erfolgten angesichts ähnlicher Bestrebungen der Wettbewerber zu einem ungünstigen Zeitpunkt, schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Vergangenheit habe die Deutsche Börse bei Übernahmen eher zu viel bezahlt. Aber möglicherweise überrasche das neue Management mit einer klugen Transaktion./mf/mis Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-11-15/10:05

ISIN: DE0005810055