Die Deutsche Bank hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach Geschäftszahlen von 6000 auf 4000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts eines drohenden Verbots für Mentholzigaretten in den USA und Rechtsstreitigkeiten in Kanada habe er das Kursziel deutlich gesenkt, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./stk/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-11-15/10:06

ISIN: GB0002875804