Die Shop Apotheke Europe muss ihr EBITDA-Margenziel reduzieren. Statt der bisher in Aussicht gestellten negativen EBITDA-Marge von 0,5 Prozent rechnet das E-Commerce-Unternehmen nun mit einer negativen Kennziffer von bis zu 2,0 Prozent. Am Jahresumsatzziel von 540 bis 570 Millionen Euro hält Shop Apotheke Europe fest. In einer ersten Reaktion ist auch die Aktie des Konkurrenten Zur Rose unter die Räder gekommen. Heute kann der Rivale aus der Schweiz allerdings bei den Anlegern punkten - die mittelfristigen Finanzziele werden angehoben.

Den vollständigen Artikel lesen ...