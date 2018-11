K+S: Es wird nicht einfacher

Ein deutlicher Ergebnisrückgang, Quartalsverluste und eine gesenkte Prognose ließen Anleger am Donnerstag in Bezug auf die K+S-Aktie (WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888) kalt. Stattdessen legte der MDAX-Wert sogar zeitweise leicht an Wert zu. Allerdings wird es nun auch nicht einfacher.

Entsorgungseinschränkungen sowie gestiegene Frachtkosten infolge der extremen Trockenheit in Deutschland sorgten dafür, dass der Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller im dritten Quartal einen EBITDA-Rückgang um 52,5 Prozent auf 36,4 Mio. Euro ausweisen musste. Das bereinigte operative Ergebnis EBIT I und das Konzernergebnis waren sogar negativ.

