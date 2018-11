flatex Morning-news DAX update

Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik konnten am Donnerstag überwiegend mit Zugewinnen schließen. Der japanische Nikkei225 war die Ausnahme und ging mit einem Kursverlust von 0,20 Prozent bei 21.803,62 Punkten an der TSE aus dem Handel. Die US-Futures tendieren seit der asiatischen Handelszeit fester. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.447,84 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Xetra-DAX schloss am Mittwoch mit einem Kursverlust von 0,52 Prozent bei 11.412,53 Punkten. Im Hinblick auf die relevanten Marken, hat sich im Vergleich zum Vortag keinerlei Änderung ergeben. Weiterhin bilden das Zwischenhoch des 02. November 2018 bei 11.689,96 Punkten und das jüngste Verlaufstief des 12. November 2018 bei 11.310,72 Punkten die jeweiligen Begrenzungen zur Ober- und Unterseite in der aktuellen seitwärts gerichteten Schiebzone. Die Widerstände fänden sich demnach bei den Marken von 11.456/11.500/11.545/11.601/11.690 Punkten, sowie bei den Projektionen von 11.780/11.835 und 11.925 Punkten. Die Unterstützungen lägen wie am Tag zuvor bei 11.400 und 11.311 Punkten in Betracht zu ziehen. Auch die Projektionen zur Unterseite wären unverändert bei 11.221/11.165 und 11.076 Punkten zu ermitteln.

