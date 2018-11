Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Manz AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Manz AG Unternehmen: Manz AG ISIN: DE000A0JQ5U3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.11.2018 Kursziel: 54,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Manz gelingt in Q3 erwartete Rückkehr zur Profitabilität Manz hat am Dienstag Zahlen für Q3 2018 vorgelegt, die wie erwartet starkes Wachstum und eine deutliche Ergebnisverbesserung zeigten. Die Guidance wurde bestätigt. [Tabelle] Umsatzentwicklung im Plan: Das Umsatzwachstum entsprach mit 16,0% auf 84,7 Mio. Euro unseren Erwartungen. Einzig im Solar-Segment lagen die Erlöse mit 18,8 Mio. Euro unter Vorjahreswert (21,3 Mio. Euro). Grund hierfür ist die im Vorjahr begonnene Abarbeitung des CIGS-Großauftrags. Mit Folgeaufträgen in diesem Bereich rechnet Manz unverändert ab Q3 2019. Die übrigen Segmente trugen mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten zur positiven Entwicklung bei (Electronics +15,7%, Energy Storage +79,1%, Contract Manufacturing +26,2%). Des Weiteren erzielte Manz auf Neunmonatsbasis mit Ausnahme des Solarbereichs signifikante Zuwächse im Auftragseingang (+84,6% auf 256,5 Mio. Euro, exkl. Solar). Positives operatives Ergebnis: Das Q3-EBIT belief sich auf 2,2 Mio. Euro (Vj. -6,2 Mio. Euro), womit Manz nach den noch verlustträchtigen Vorquartalen der avisierte Swing in den positiven Bereich gelang. Unsere Prognose von 2,9 Mio. Euro wurde aufgrund höher als erwarteter operativer Verluste bei Electronics (-3,1 Mio. Euro vs. MONe -1,9 Mio. Euro) nicht ganz erreicht. Im Gegensatz dazu war das Segment Energy Storage mit einem EBIT von -0,9 Mio. Euro weniger defizitär als von uns antizipiert (MONe: -1,4 Mio. Euro). Die in beiden Segmenten noch vorherrschenden Anlaufverluste spiegeln die Aufwendungen zur Entwicklung neuer modularer Automations- und Prozessmodule sowie für den Ausbau des Vertriebs in Asien, Europa und den USA wider. Guidance und Prognosen bestätigt: Für das Gesamtjahr erwartet Manz nach wie vor ein Umsatzwachstum von 10 bis 14% sowie ein positives EBIT ohne Sondereffekte. Bereinigt um den negativen Einmaleffekt in H1 aus dem Kabelbrand in Taiwan liegt das 9M-EBIT mit -0,6 Mio. Euro nahe des Break-Even. Aufgrund des deutlich verbesserten Ergebnisses in Q3 sowie der guten Auftragslage erscheint das Profitabilitätsziel somit gut erreichbar. Wir gehen für Q4 von einer weiteren Margensteigerung aus und bekräftigen unsere Prognosen. Fazit: Manz setzte den positiven Ergebnistrend in Q3 fort und zeigte sich auch für das Schlussquartal optimistisch. Wir sehen die Equity Story einer nachhaltigen Profitabilität in allen Bereichen und damit einer deutlichen Gewinnsteigerung in 2019 ff. voll intakt. Vor diesem Hintergrund erscheint die Bewertung auf Basis der 2019er-Kennzahlen sehr attraktiv, so dass wir unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel bestätigen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17187.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

