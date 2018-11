Das Bankhaus Metzler hat die Aktien der Salzgitter AG von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 52 auf 39 Euro gesenkt. Eine weitere Anhebung des Gewinnausblicks für 2018 liege zwar auf der Hand, es sei aber alles andere als sicher, dass dies 2019 so weiter gehe, schrieb Analyst David Varga in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet damit, dass der Schwung wegen schwächer als erwarteter Stahlpreise zu einem Ende kommt, und kürzte aus diesem Grund seine Annahmen für die Jahre 2019 und 2020./tih/gl

Datum der Analyse: 15.11.2018

ISIN DE0006202005

