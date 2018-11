Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 105 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank des exzellenten Umsatzes seien die Darmstädter zu Investitionen in die führende Sparte Life Science in der Lage, schrieb Analyst David Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber auch die Pharmasparte habe mit neuen Produkten im kommenden Jahr Potenzial, und das Segment Performence Materials komme ebenfalls voran./bek/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006599905