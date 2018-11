FRANKFURT (Dow Jones)--Die Norma Group hat mehrere Aufträge in China an Land gezogen. Wie der Spezialist für Verbindungstechnologie mitteilte, liefert er ab Juli 2019 im Rahmen von vier Aufträgen Urea-Transportsysteme und Abgasschellen an mehrere chinesische Nutzfahrzeughersteller. Über einen Zeitraum von sechs Jahren sollen bis 2025 pro Jahr durchschnittlich rund 300.000 Dieselfahrzeuge ausgestattet werden. Die Produkte trügen dazu bei, die Emissionen der Fahrzeuge zu vermindern, so der MDAX-Konzern.

"Die Aufträge belegen, dass wir im rasant wachsenden chinesischen Markt mit unseren Produktlösungen gut etabliert sind", sagte Norma-Chef Bernd Kleinhens laut Mitteilung. Finanzielle Details zu den Aufträgen nannte Norma nicht.

November 15, 2018

