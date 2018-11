Unterföhring (ots) - Premiere! Zum ersten Mal tritt bei "Schlag den Star" eine Frau gegen einen Mann an: Popsängerin Sarah Lombardi kämpft gegen Rapper Eko Fresh - am 8. Dezember live um 20:15 Uhr auf ProSieben. Das Duell der Geschlechter: Welcher der beiden Stars beweist mehr Ehrgeiz, Mut, Können und Nervenstärke und gewinnt bei "Schlag den Star"?



In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Lombardi und Fresh bei "Schlag den Star" um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Ron Ringguth.



Karten für die Show gibt es unter www.brainpool-tickets.de.



