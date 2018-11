Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: US-Geschäft treibt Telekom an - Aktienanalyse Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) hat zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...