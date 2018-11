Die Henkel-Papiere haben am Donnerstag mit einem kräftigen Satz nach oben auf die Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns reagiert und ihren jüngsten Erholungstrend damit fortgesetzt. Am Vormittag waren die im Dax notierten Vorzüge mit plus 3,1 Prozent auf 100,65 Euro der stärkste Wert im deutschen Leitindex, der nur um 0,2 Prozent vorrückte.

Seitdem die Aktien vor drei Wochen mit 92,10 Euro auf den tiefsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren gefallen waren, haben sie sich nun wieder um mehr als 9 Prozent erholt. Ob der seit Juni nach Erreichen eines Rekordhochs bei 129,90 Euro eingeschlagene längerfristige Abwärtstrend damit gestoppt ist, bleibt abzuwarten.

Analysten waren mit den Geschäftszahlen wie auch dem Ausblick der Düsseldorfer durchaus zufrieden. Es hätte wohl einige Marktteilnehmer nicht gewundert, wenn es für Henkel schlechter gelaufen wäre, so der Tenor auf dem Parkett. Angesichts gestiegener Logistikkosten vor allem in den USA und eines sehr harten Wettbewerbs im Konsumgütergeschäft seien die Zahlen "okay", schrieb denn auch Analyst Christian Faitz von Kepler Cheuvreux in einer aktuellen Studie und beließ seine Einstufung auf "Buy" mit einem über dem Rekordhoch liegenden Kursziel von 133 Euro.

Zahlen und Ausblick bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analystin Celine Pannuti von JPMorgan in einer ersten Einschätzung. Angesichts schwacher Zahlen von Wettbewerbern hatte sie bereits vor dem Börsenstart damit gerechnet, dass das Zahlenwerk die Henkel-Aktien stützen dürfte.

Im dritten Quartal machte dem Persil- und Schwarzkopfhersteller gleichwohl erneut der Gegenwind vom starken Euro und den Rohstoffpreisen zu schaffen. Der Umsatz legte zwischen Juli und September um 1,1 Prozent zu, aus eigener Kraft belief sich das Plus auf 2,7 Prozent. Wachstumstreiber war erneut das wichtige Klebstoffgeschäft, auch wenn die Sparte organisch nicht mehr so stark zulegen konnte wie noch in den ersten sechs Monaten.

Commerzbank-Analyst Analyst Andreas Riemann verwies auf die noch immer günstige Bewertung der Papiere. So sei Henkel mit dem 15-fachen des für 2019 erwarteten Gewinns bewertet und damit 20 Prozent niedriger als die Konkurrenz./ajx/bgf/fba

