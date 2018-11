Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), der internationale Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, geht eine Partnerschaft mit der Stuttgart-Marketing GmbH ein,

dem offiziellen Touristik-Partner der Landeshauptstadt Stuttgart. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die beliebtesten chinesischen Mobile-Payment-Methoden in zahlreichen Betrieben in der ganzen Stadt eingeführt: Chinesische Anwender von Alipay und WeChat Pay können ab sofort bei rund 50 örtlichen Anlaufstellen, einschließlich Restaurants und Bars, Museen, Einzelhändlern und den lokalen Verkehrsbetrieben, mit ihren bevorzugten Mobile-Payment-Methoden bezahlen. Die Partnerschaft soll kontinuierlich erweitert werden und schon in Kürze zahlreiche weitere Händler umfassen.

Wirecard und Stuttgart-Marketing gehen damit auf die Bedürfnisse und Präferenzen chinesischer Touristen in Deutschland ein. Stuttgart positioniert sich als erste China Pay City Deutschlands und ...

