Die Aktie der Lufthansa hat in den vergangenen Wochen ein starkes Comeback hingelegt. Nun sind die Kurse auch am Mittwoch mit einem Wert von mehr als 20 Euro aus dem Handel gegangen. Dies gilt aus Sicht der Chartanalysten als starkes Zeichen, insofern die Aktie damit a) die Hürde von 20 Euro endgültig geknackt zu haben scheint und b) auch die Chance hat, nun eine Unterstützung in diesem Bereich aufzubauen.

Kursziel seien nun 22 Euro, möglicherweise auch 24 Euro. Dies sind nach einem Plus von ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...