An Europas Börsen hat die Anleger zum Wochenbeginn wieder die Kauflaune gepackt. Dax und EuroStoxx50 legten am Montag je rund eineinhalb Prozent auf 11.336 beziehungsweise 3182 Punkte zu. Analysten führten die positive Grundstimmung unter anderem darauf zurück, dass es am Sonntag in Sachen Brexit einen wichtigen Schritt weiterging.

