marktEINBLICKE um 12: DAX fährt weiter Achterbahn, K+S leidet unter extremer Trockenheit in Deutschland

Nach der gestrigen Achterbahnfahrt geht es am heutigen Donnerstag im DAX nicht weniger turbulent zu. Zunächst konnte das wichtigste deutsche Börsenbarometer stark in den Handel starten, allerdings sorgen unter anderem die Brexit-Turbulenzen für Verunsicherung, so dass es am Mittag in die Verlustzone ging.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 11.420 MDAX -0,2% 23.995 TecDAX +0,3% 2.599 SDAX -0,9% 10.656 Euro Stoxx 50 -0,4% 3.193

Die Topwerte im DAX sind Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432), RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Interessant ist auch der Blick in die zweite Reihe. Vor allem auf K+S (WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888). Der Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller hatte zuletzt mit der extremen Trockenheit in Deutschland zu kämpfen.

