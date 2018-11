Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) hat sich auch im dritten Quartal selbst übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur Protect-Aktienanleihe (ISIN DE000HVB3041/ WKN HVB304) von HVB onemarkets.Trotz höherer Ausgaben für Marketing habe sich der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft um 19,5 Prozent auf 656 Mio. Euro verbessert. Im Gesamtjahr erwarte der Sportartikelhersteller daher nun ein beschleunigtes Gewinnwachstum von 16 bis 20 Prozent auf bis zu 1,72 Mrd. Euro. Zuvor hätten die Herzogenauracher maximal 1,68 Mrd. in Aussicht gestellt. An der Börse habe dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Erstens hätten die meisten Analysten ohnehin mit höheren Gewinnzielen gerechnet. Zweitens gehe adidas davon aus, dass der Umsatz 2018 wegen schleppender Geschäfte in Westeuropa währungsbereinigt nur noch zwischen acht und neun Prozent wachsen dürfte, nach bislang zehn Prozent. Zeit für Seitwärtsinvestments. (Ausgabe 45/2018) (15.11.2018/alc/n/a) ...

