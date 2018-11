Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine HVB Express Aktienanleihe Protect (ISIN DE000HVB30P9/ WKN HVB30P) der UniCredit Bank auf die Aktie von Osram Licht (ISIN DE000LED4000/ WKN LED400) vor.Erst im Juli 2013 sei die Münchner Osram Licht als Spin-off von Siemens an die Börse gegangen, die erste Notiz habe damals bei 24 Euro gelegen. Schon im Herbst 2013 habe das Unternehmen den Sprung in den MDAX geschafft; im Oktober 2017 habe sich Siemens von seinem Restanteil von 17 Prozent getrennt. Anfang Januar 2018 habe die Aktie ihr Allzeithoch von 79 Euro erreicht, bereits im Oktober jedoch habe sie ein Tief bei 30 Euro markiert; beim aktuellen Kurs von 33,50 Euro werde die Nummer 3 des LED-Markts mit 3,3 Mrd. Euro bewertet. Trotz der Meldung eines besser als erwarteten vierten Quartals am 6.11. würden die Analysten der Société Générale nur ein geringes bis moderates Wachstum für 2019 sehen und die Einstufung auf "Halten" mit einem 12-Monats-Kursziel von 40 Euro belassen, Independent Research halte 38 Euro auf sechs Monate für realistisch. ...

