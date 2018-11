In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Apple, Tencent, BYD, Wirecard, Volkswagen, Tesla, Aurora Cannabis Apple und Tencent stehen weiter im Fokus der Anleger. Während bei Apple die Analysten scharenweise ihre Prognosen absenken, ist Tencent mit überraschend starken Q3-Zahlen der Befreiungsschlag gelungen. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um BYD und den unmittelbar bevorstehenden Ausbruch nach oben, um die anhaltende Schwäche des DAX-Neulings Wirecard, um die Auswirkungen des schwachen Automarktes in China auf Volkswagen, die anhaltende Stärke der Tesla-Aktie und um die wilden Kursschwankungen bei Aurora Cannabis. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.