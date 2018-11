Bern (ots) -



Die Zahlen des 3. Quartals der SUISSEDIGITAL-Kabelnetze zeigen,

dass sich die Branche weiterhin in einem wettbewerbsintensiven

Marktumfeld befindet. So konnte das anhaltend starke Wachstum in der

Telefonie (+6.7%) den Rückgang beim Internet (-2.5%) und Fernsehen

(-5.8%) nicht kompensieren. Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzt

die Branche auf neue Angebote.



Die Bilanz des dritten Quartals 2018 fällt für die

SUISSEDIGITAL-Kabelnetze durchzogen aus: Während in der Festnetz- und

Mobiltelefonie weiter Kunden dazu gewonnen werden konnten (total

+6.7%, Mobile +34.8%) verzeichneten sie beim Internet (-2.5%) und im

Fernsehen (-5.8%) einen Rückgang. Die Kabelnetze bleiben damit zwar

mit grossem Abstand Marktführer in der TV-Verbreitung; jedoch ist

sich die Branche bewusst, dass der TV-Markt im Umbruch ist und neue

Massnahmen nötig sind. "Die Digitalisierung führt zu Veränderungen:

Die Angebotsvielfalt nimmt zu, das Nutzungsverhalten verändert sich,

die Ansprüche steigen", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von

SUISSEDIGITAL.



Gegensteuer mit neuen Angeboten und innovativen Produkten



Aus diesem Grund setzen die Kabelnetze auf neue Angebote und

Produkte. So hat UPC vor kurzem eine neue TV-Plattform lanciert, die

bereits sehr positive Ergebnisse in Bezug auf die

Kunden-zufriedenheit zeigt. Dazu gehört auch eine smarte TV-App für

mobile Geräte. Andere Kabelnetze setzen neu auf die Mobiltelefonie:

Der Westschweizer Anbieter Net+ hat sein Angebot bereits im Januar

lanciert; letzten Montag hat der Ostschweizer Netzverbund Rii Seez

Net nachgezogen. Weitere Kabelnetze setzen auf ganz neue

Geschäftsfelder, so zum Beispiel der Genfer Anbieter naxoo, der im

Bereich Smart Building das Angebot Sherpa lanciert hat (weitere

Infos: www.naxoo.ch/partenaires/sherpa). Mit solchen Neuheiten ist

die Branche für die Zukunft gerüstet.



"Replay-TV muss uneingeschränkt möglich bleiben"



Daneben ist für die Kabelnetze von zentraler Bedeutung, dass

zeitversetztes Fernsehen (Replay-TV) weiterhin in der aktuellen Form

angeboten werden kann. Osterwalder: "Replay-TV muss uneingeschränkt

möglich bleiben. Diese Form des Fernsehens ist zeitgemäss und

entspricht einem riesigen Kundenbedürfnis." Bestrebungen der

TV-Sender (z.B. SRG, ProSieben, RTL) und der Politik, Replay-TV

einzuschränken, erteilt Osterwalder eine Abfuhr: "Das wäre komplett

falsch. Die TV-Sender würden damit ein Eigentor schiessen, weil dann

noch mehr Kunden zu Netflix und Konsorten abwanderten und somit

niemandem geholfen wäre."



Tabelle mit Zahlen 3. Quartal 2018:



SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer

Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 200 privatwirtschaftlich wie auch

öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die rund

2.3 Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und

weiteren Angeboten versorgen.



