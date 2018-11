Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG Unternehmen: Schloss Wachenheim AG ISIN: DE0007229007 Anlass der Studie: Q1 18/19 Ergebnisse Empfehlung: Hinzufügen seit: 15.11.2018 Kursziel: EUR 22,30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 15/11/2016 Vormals: Kaufen Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,30. Zusammenfassung: Der Umsatz im ersten Quartal 18/19 stieg um 6,4% auf EUR 79,1 Mio. (Q1 17/18: EUR 74,4 Mio.), das EBIT ging jedoch um 18,7% auf EUR 4,8 Mio. zurück (Q1 17/18: EUR 5,9 Mio.). Das Ergebnis wurde durch das Ausbleiben positiver Sondereffekte beeinflusst, die die Zahlen für Q1 17/18 positiv prägten, sowie höhere Personalkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen. Diese Entwicklungen entsprachen sowohl unseren als auch den Erwartungen des Managements. Trotz der Preiserhöhungen, die wegen höherer Rohweinkosten aufgrund des unterdurchschnittlichen Ertrages der Weinlese 2017 erforderlich waren, hat sich das Gruppenvolumen gegenüber dem Vorjahresquartal erfreulicherweise wenig verändert. Vor dem Hintergrund eines soliden Konsumumfelds ist die Unternehmensführung hinsichtlich des entscheidenden Weihnachtsquartals optimistisch. Die Prognose für das Gesamtjahr 2018/19 ist gegenüber dem im September veröffentlichten Geschäftsbericht unverändert und sieht vor, dass das Umsatzwachstum einen leichten Mengenanstieg übertreffen sollte. Das Management erwartet auch ein stabiles Betriebsergebnis und Ergebnis vor Minderheitsanteilen. Wir lassen unsere Prognosen unverändert und behalten unsere ADD-Empfehlung bei einem Kursziel von EUR 22,30 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and maintained his EUR 22.30 price target. Abstract: Q1 18/19 sales rose 6.4% to EUR 79.1m (Q1 17/18: EUR 74.4m) but EBIT declined 18.7% to EUR 4.8m (Q1 17/18: EUR 5.9m). The results were impacted by the absence of positive exceptional items which boosted the Q1 17/18 numbers as well as higher personnel and other operating costs. These developments were in line with both our and management expectations. Encouragingly, despite price increases made necessary by an increase in the cost of raw wine due to the below average yield of the 2017 grape harvest, group volume was little changed on the prior year quarter. Against the background of a solid environment for consumer spending, company management is optimistic about the decisive Christmas quarter. Full year 2018/19 guidance is unchanged on the annual report published in September and is for sales growth to outpace a slight rise in volume as well as a stable operating profit and net profit before minorities. We are leaving our forecasts unchanged and maintain our Add recommendation with a price target of EUR 22.30. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17197.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2018 05:47 ET (10:47 GMT)