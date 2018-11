Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die operativen Ziele des Modekonzerns für das Jahr 2022 dürften am Markt gut ankommen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe eher mit Margenzielen gerechnet und sei insofern positiv überrascht von einer Zielspanne für das Umsatzwachstum. Er sieht einen möglichen Wendepunkt für den Anlagehintergrund./tih/ajx Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-11-15/12:27

ISIN: DE000A1PHFF7