Hedge Fund in Nöten - Crash-Gefahr?

In den USA scheint ein Hedge Fund in eine massive Schieflage geraten zu sein. Wie man hört, handelte er den Spread Crude Oil-Long gegen Natural Gas (Erdgas) short. Die Position lief großartig, doch mit den Entwicklungen der letzten Tage und Wochen hat sich die Lage für den Hedge Funds um 180 Grad gedreht, riesige Verluste sind angefallen. Da die Bewegung im Erdgas (+60 % in kurzer Zeit) ganz stark nach einem extremen Short Squeeze aussieht, kann man davon ausgehen, dass der Hedge Fund seine Positionen schließen muss/musste, die Bewegungen im Crude Oil (abwärts) und im engen Natural Gas (aufwärts) nochmals verstärkte. Wenn so ein Hegde Fund indes in echte Bedrängnis gerät, muss er gewöhnlich auch andere Positionen schließen. Es ist nicht bekannt, welche Positionen in welcher Größenordnung im Feuer sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass von dieser (angeblichen) Schieflage des Hedge Funds eine ernste und nachhaltige Gefahr für die Aktienmärkte ausgeht, taxiere ich auf maximal 20 %. Indes: Treffen diese 20 % ein, dann kann es auch verheerend werden. Diesem sog. "Tail-risk" sollte man sich bewusst sein. Hier ein Beispiel aus der Vergangenheit:

