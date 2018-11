Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Koenig & Bauer nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Auf dieser habe sich Finanzchef Mathias Dähn begeistert gezeigt von neuen Wachstumschancen bis zum Jahr 2023, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn sich der Hersteller von Druckmaschinen einem schwächeren konjunkturellen Umfeld sicher nicht entziehen könne, so bleibe die Projekt-Pipeline doch solide./bek/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-11-15/12:31

ISIN: DE0007193500