Die Commerzbank hat die Einstufung für Sixt nach den endgültigen Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die Zahlen hätten die vorläufigen Angaben des Autoverleihers bestätigt, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Quartalsbericht unterstreiche das starke Wachstum in Deutschland und den Auslandsmärkten. Das derzeitige Kursniveau eröffne eine Einstiegschance./mf/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-11-15/12:32

ISIN: DE0007231326