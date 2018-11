Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs Petrolub auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Der Austausch mit Finanzvorständin Dagmar Steinert im Rahmen der UBS European Conference habe anhaltende Belastungen für den Schmierstoffhersteller im vierten Quartal und im kommenden Jahr aufgezeigt, schrieb Analyst Ben Gorman in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. So erschwerten die Probleme der Autobranche die Einschätzbarkeit der weiteren Entwicklung. Für die Aktie spreche unterdessen die starke Marktposition des Unternehmens, aber auch die Bewertung./mf/bek Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-11-15/12:36

ISIN: DE0005790430