Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die neuen mittelfristigen Ziele, die das Modenunternehmen auf seinem Kapitalmarkttag genannt hat, sollten das Vertrauen in die Aktie untermauern, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das geplante Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent jährlich von 2018 bis 2022 entspreche seinen Erwartungen und liege über den Konsensschätzungen. Die geplante Ausweitung der Margen auf den operativen Gewinn (Ebit) auf 15 Prozent habe seine Schätzungen übertroffen und bewege sich im Rahmen der Konsenserwartungen. Der implizite Ausblick für den operativen Gewinn dürfte seine und die Prognosen des Marktes übertreffen./mf/bek Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-11-15/12:41

ISIN: DE000A1PHFF7