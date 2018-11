Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Continental nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 166 Euro belassen. Erwartungsgemäß habe Finanzchef Wolfgang Schäfer einen vorsichtigen Ton angestimmt - unter anderem wegen dem China-Geschäft, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend deute es sich an, dass das Umsatzziel in diesem Jahr um bis zu 200 Millionen Euro verfehlt werden könnte./tih/bek Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-11-15/12:45

ISIN: DE0005439004