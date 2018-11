Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für HeidelbergCement von 99 auf 88 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. 2018 sei ein verlorenes Jahr für den Baustoffkonzern gewesen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz soliden Umsatzwachstums habe die Gewinnentwicklung enttäuscht. Im kommenden Jahr jedoch dürfte der Kostendruck nachlassen und so die Erträge wieder ankurbeln. Insofern könnten 2019 auch die Aktien wieder steigen./la/bek Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-11-15/12:56

ISIN: DE0006047004