LONDON (Dow Jones)--Airbus hat die gefundene Vereinbarung zum Ausscheiden Großbritanniens aus der EU begrüßt, wünscht sich aber noch mehr Details. Der Vertragsentwurf zum Brexit sei ein wichtiger erster Schritt, es bleibe aber noch viel Arbeit zu tun, sagte Airbus-CEO Tom Enders. Der Flugzeughersteller baut die Flügel für alle seine Flugzeuge in Großbritannien und beschäftigt dort 14.000 Mitarbeiter.

Enders sagte, er hoffe auf mehr Klarheit und dem Verschwinden der Unsicherheit so bald wie möglich. Dann könnten Airbus und jedes andere Unternehmen in Großbritannien ordentlich für die Zukunft planen.

Ob der Brexit in der ausgehandelten Form kommt, ist noch alles andere als sicher. Das britische Kabinett von Premierministerin Theresa May stimmte dem EU-Austrittsvertrag zwar zu, einige von dessen Mitgliedern traten aber prompt zurück. Das Parlament muss dem Abkommen noch zustimmen, doch muss May dort mit erheblichem Widerstand auch aus den eigenen Reihen rechnen.

November 15, 2018

