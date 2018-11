Unterföhring (ots) -



- Schneller Zugang zum Livesport-Streamingdienst auf Sky Q - All-In-One-Place: Die Innovationsoffensive von Sky Q geht weiter



15. November 2018 - Ab sofort erhalten Sky Kunden über Sky Q Zugriff auf den beliebten Livesport-Streamingdienst DAZN. Bereits seit dem Start von Sky Q im Mai sind die Mediatheken von ARD und ZDF als App direkt über Sky Q abrufbar. Ab sofort sind zudem Netflix und Spotify auf Sky Q verfügbar. Nun wächst das App-Portfolio mit DAZN auf Sky Q weiter. Bestehende Kunden von DAZN können sich mit ihren vorhandenen Login-Daten in der App auf Sky Q anmelden. Sky Q Kunden, die noch über keinen Zugang zu DAZN verfügen, können sich direkt bei DAZN (www.dazn.com) registrieren und anschließend den Service auf Sky Q nutzen.



Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management von Sky Deutschland: "Mit Sky Q bieten wir unseren Kunden einfach das beste Fernseherlebnis: Sky- und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, sowie Mediatheken, Netflix und Spotify. Mit DAZN erweitern wir den App-Bereich um einen weiteren populären Live-Streamingservice, der vor allem auch die Wünsche unserer sportinteressierten Kunden berücksichtigt."



Thomas de Buhr, Executive Vice President von DAZN DACH: "Wir freuen uns, dass wir über Sky Q jetzt noch mehr Fans von DAZN Live Sport erreichen können. DAZN Kunden mit einem Sky Q Receiver können ab sofort ihren Login nicht nur auf ihren bestehenden mobilen Endgeräten, im Web, und bestehenden smart TV Apps nutzen, sondern auch ganz bequem auf Sky Q zuhause. "



Über DAZN



Der Livesport-Streamingdienst bietet über 8.000 Live-Sportübertragungen pro Jahr. Das Angebot beinhaltet unter anderem Live-Berichterstattung der UEFA Champions League und UEFA Europa League, europäische Top-Fußball-Ligen und weitere Sportarten wie den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL, MLB und NCAA, Tennis, Eis- und Feldhockey, Rugby, Boxen, Kampfsport und Darts. Zur Nutzung benötigen Sky Kunden einen separaten Zugang, der direkt über DAZN buchbar ist.



Über Sky Q



Sky Q vereint auf einzigartige Weise lineares Fernsehen, Apps, Kinoblockbuster und hochkarätige Serien wie "Das Boot", "House of Cards" und "The Walking Dead" auf Abruf, sowie exklusiven Live-Sport wie etwa die Fußball-Bundesliga, die 2. Bundesliga, die UEFA Champions League, Handball, Tennis und Golf auf einer gemeinsamen Plattform.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



