Zürich (www.anleihencheck.de) - Hochzinsanleihen mussten während der jüngsten Aktienmarktkorrektur im Oktober zwar ein paar Federn lassen, schnitten im Vergleich mit anderen Anlageklassen, insbesondere Aktien, aber relativ gut ab, so die Experten von Fisch Asset Management.Ihre geringe Zinssensitivität sowie die Risikoaufschläge hätten als wirksamer Sicherheitspuffer agiert. Peter Jeggli, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management in Zürich, glaube, dass High-Yield-Anleihen in dieser späten Konjunkturphase ihre Stärken ausspielen könnten, und setze dafür auf substanzstarke Titel. ...

