Schulte-Schlagbaum AG: Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Prognose Schulte-Schlagbaum AG: Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2018 15.11.2018 / 13:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Auf Basis des konsolidierten Konzernergebnisses nach 9 Monaten und der aktuellen Analyse der Prognosedaten geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 von leicht rückläufigen Konzernumsatzerlösen und einer deutlichen Reduzierung des Konzernergebnisses vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr aus. Aus Gründen der Vergleichbarkeit zum Vorjahr ist bei dieser Konzernbetrachtung das Ergebnis der Sächsischen Schlossfabrik GmbH nicht berücksichtigt. Nach den ersten 9 Monaten im Jahr 2018 erzielte die Schulte-Schlagbaum AG konsolidierte Konzernumsatzerlöse in Höhe von 34,6 Mio. EUR und lag damit leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das Konzernergebnis vor Steuern i.H.v. -0,03 Mio. EUR blieb deutlich hinter den eigenen Ertragserwartungen wie auch dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums zurück. Wesentliche Einflussfaktoren dieser nicht zufriedenstellenden Ertragsentwicklung waren deutliche Rohstoffpreissteigerungen und ein rund 2,5%iger Anstieg der Personalkosten. Darüber hinaus belastete der Anstieg von krankheitsbedingten Fehlzeiten den effizienten Fertigungsprozess und führte zu erheblichen Lieferrückständen. Langfristig erwartet die SAG-Gruppe auch im Inland weiter steigende Umsatzerlöse zu erzielen. Bezüglich der Exportaktivitäten ist der Vorstand optimistisch, diese aufgrund des auf die jeweiligen Märkte zugeschnittenen Produktportfolios bei entsprechender Wirtschaftslage ebenfalls weiter steigern zu können. Die auf der BAU 2019 in München erstmals zu präsentierenden Produktinnovationen aus den Geschäftsbereichen Schloss- und Schließblechsystemen und Schließsysteme für Türen und Möbel sollen dazu ebenfalls beitragen. Nach Vollzug des Erwerbs der Sächsischen Schlossfabrik GmbH durch die Schulte-Schlagbaum AG am 27.08.2018 steht der Integrationsprozess im Fokus des Geschäftsbereichs Schloss- und Schließblechsysteme. Bis Mitte nächsten Jahres wird die erste Integrationsphase durch funktionale Teams in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Logistik, Entwicklung, Produktion, Beschaffung und Verwaltung abgeschlossen sein. Das Ergebnis dieser Detailarbeit wird die zukünftige Struktur nachhaltig bestimmen und unter Einbindung aller Mitarbeiter und Führungskräfte zum wesentlichen Faktor des wirtschaftlichen Erfolgs des Geschäftsbereichs der Schloss- und Schließblechsysteme werden. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge der Schulte-Schlagbaum AG. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Kontakt: Frank Reiske Kaufmännische Leitung Tel: 02051/2086-115 E-Mail: frank.reiske@sag-schlagbaum.com 15.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG Nevigeser Straße 100 - 110 42553 Velbert Deutschland Telefon: 02051/2086-0 E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com Internet: http://www.sag-schlagbaum.com ISIN: DE0007190001 WKN: 719000 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 746485 15.11.2018 CET/CEST ISIN DE0007190001 AXC0205 2018-11-15/13:17