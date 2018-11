Die Aktie von Evotec kann am heutigen Donnerstag mehr als vier Prozent auf 19,52 Euro zulegen. Damit ist der Titel der mit Abstand beste Wert im TecDAX. Auf Platz zwei und drei folgen Xing und Siltronic mit plus 1,8 Prozent beziehungsweise +1,3 Prozent. Evotec profitiert zum einen von den guten Zahlen, die das Unternehmen am Dienstag vorgelegt hat, zum anderen von einer Kurszielanhebung durch die Analysten der Deutschen Bank.

