In den letzten sechs Monaten war der Trend der BASF-Aktie überwiegend abwärtsgerichtet. Von kleineren Erholungen abgesehen befand sich die Aktie in einer konstanten Abwärtsbewegung, die sich im Oktober noch einmal deutlich beschleunigt hat. Alle Bemühungen der Käufer, diesen Trend zu brechen, scheiterten immer wieder an der 50-Tagelinie.

Sie bewegt sich ebenfalls seit Wochen abwärts und wird in Kürze die Marke von 72,00 Euro erreichen. Hier könnte der Kurs auf den gleitenden Durchschnitt treffen, ... (Dr. Bernd Heim)

