Die fundamentalen Aspekte hatten wir in unserer letzten Kommentierung zu Pan American Silver bereits ausführlich dargelegt, sodass wir uns an dieser Stelle auf die charttechnische Betrachtung konzentrieren möchten. Die Edelmetalle scheinen derzeit in Aufbruchsstimmung zu schwelgen. Gold und Silber konnten zulegen. Auch bei den Industriemetallen tut sich etwas. Kupfer und Zink gewannen zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...