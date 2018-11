NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Mischkonzern 3M hat einen Ausblick auf das kommende Jahr gemacht und sich neue Fünfjahres-Ziele gesteckt. Für 2019 Jahr erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 1 bis 3 Prozent. Die Konsensschätzung der von Factset befragten Analysten geht in Summe von 33,56 Milliarden US-Dollar aus. Das wäre ein Wachstum von 2,5 Prozent gegenüber der Konsensprognose von 32,73 Milliarden Dollar, die für das Gesamtjahr 2018 erwartet wird.

Die Gesellschaft aus Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota, zu der Marken wie Post-It und Scotch Tape gehören, will 2019 einen Nettogewinn je Aktie von 10,60 bis 11,05 Dollar erreichen. Die Factset-Schätzung liegt bei 10,74 Dollar. An der Börse kommen die Nachrichten gut an und der Aktienkurs gewinnt im vorbörslichen Handel ein Prozent.

Das Unternehmen teilte weiter mit, 2019 werden Aktienrückkäufe im Volumen von 2 bis 4 Milliarden Dollar angepeilt. In den Bereich Forschung und Entwicklung will 3M 2 Milliarden Dollar einbringen und 2 Milliarden veranschlagt der Konzern als Sachanlageninvestitionen. Zu den neuen Fünfjahres-Finanzzielen von 3M, die bis 2023 laufen sollen, gehören ein organisches Umsatzwachstum in Dollar zwischen 3 und 5 Prozent, ein bereinigtes Gewinnwachstum zwischen 8 und 11 Prozent und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von 20 Prozent.

3M hatte bei Vorlage der Drittquartalszahlen seine Prognosen für 2018 gestutzt. 3M senkte dabei sowohl seinen Umsatz- als auch seinen Ergebnisausblick. Das Unternehmen rechnet 2018 nur noch mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 9,90 bis 10,00 Dollar. Vorher hatte die Prognose auf 10,20 bis 10,45 Dollar gelautet. Inklusive aller Effekte soll das Ergebnis je Aktie 8,78 bis 8,93 Dollar statt der zuvor erwarteten 9,08 bis 9,38 Dollar erreichen. Widrige Wechselkurseffekte dürften das Ergebnis je Aktie um 5 Cent schmälern, bisher war 3M von einem positiven Effekt in Höhe von 10 Cent ausgegangen. Das um Währungseffekte bereinigte organische Wachstum sah 3M bei rund 3 Prozent, zuvor sollten 3 bis 4 Prozent erzielt werden.

