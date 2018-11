Essen und Trinken hält die Seele zusammen. Manchmal auch das Depot. Michael Proffe rät in unsicheren Zeiten auf große Markennamen zu setzen. In der heutigen Sendung stellt er drei Megatrends aus der Konsumbranche vor. Es geht um Starbucks, McDonald's und Coca-Cola. Alle drei Werte hatten sich in den vergangenen Jahren immer wieder Auszeiten genommen, sind aber trotzdem funktionierende Megatrends.