Im Dezember 2017 hatte die MultiBank Group die Aufnahme ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts sowie die Gründung ihrer europäischen Zentrale in Frankfurt angekündigt. Das Vermögensverwaltungsgeschäft der Group ist seitdem gewachsen, während die Wertentwicklung der an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten MultiBank Index Linked Note mit 1.357 Euro inzwischen ein Allzeithoch erreicht hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181115005518/de/

MultiBank Group Global Presence. (Photo: Business Wire)

Angesichts dessen und mit der Expansion in Europa verfügt die Group inzwischen über Niederlassungen in Hongkong, Frankfurt, Sydney, Wien, Barcelona, Peking, Guangzhou, Ho-Chi-Minh-Stadt, Los Angeles, Zypern, den British Virgin Islands und den Kaimaninseln. Zudem ist eine weitere zügige Expansion nach Dubai, London, Santiago (Chile) und Jakarta (Indonesien) geplant. Damit wird die MultiBank Group mit über 310.000 Kunden und einem Tagesumsatz von 5 Milliarden US-Dollar zu einem der größten Anbieter von Online-Finanzderivaten. Im Laufe ihrer Geschichte hat die MultiBank Group gegenüber all ihren sie beaufsichtigenden Finanzbehörden stets einen einwandfreien und tadellosen Ruf gepflegt.

Mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung im vergangenen Monat in Barcelona ist die Group jüngst nach Spanien expandiert. Unter der Leitung des erfahrenen Branchenexperten Ivan Gonzalez ist die MEX in Spanien perfekt aufgestellt, um spanischsprachige Kunden nicht nur von der iberischen Halbinsel aus, sondern auch in ganz Lateinamerika zu betreuen, wo die Gruppe für 2019 eine Stärkung ihrer Präsenz anstrebt. Darüber hinaus steht für Dezember 2018 mit der Eröffnung einer Niederlassung in Dubai mit Schwerpunkt auf der MENA-Region eine weitere Expansion an.

Auf der Sitzung des Board of Directors vergangene Woche erklärte Yahya Taher, CEO der Group: "Ich freue mich sehr, diesen Moment gemeinsam mit allen Beteiligten zu erleben. Dies ist erst der Anfang unserer weltweiten Ambitionen. Angesichts unserer jüngsten Expansionen in Europa und kontinuierlichen Maßnahmen zur Entwicklung und Bereitstellung innovativer Produkte und Dienstleistungen planen wir für 2019 eine weitere substanzielle weltweite Expansion."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181115005518/de/

Contacts:

Sophia Barnes

Director of Public Relations

MultiBank Group

E-Mail: cs@multibankfx.com