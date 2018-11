Digitale Moonshots, Edge Apps und Informationsaufklärung gehören zu den digitalen Unternehmenstrends, die 2019 zu beobachten sein werden, so neue Prognosen von DXC Technology (NYSE: DXC), dem weltweit führenden unabhängigen, End-to-End-IT-Dienstleister.

Das Unternehmen hat heute sechs Vorhersagen abgegeben, die Verlagerungen im IT-Bereich definieren, an die Unternehmen beim Vorantreiben ihrer digitalen Strategien im nächsten Jahr denken müssen.

"Die geschäftliche Transformation beschleunigt sich, während Unternehmen viel auf ihre digitale Strategie setzen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, neue Märkte zu erfinden, Kundenerfahrungen neu zu gestalten und Einsparungen zu erzielen, die sie reinvestieren können, um eine digitale Zukunft zu finanzieren", sagte Dan Hushon, Senior Vice President und Chief Technology Officer von DXC Technology. "Unternehmensleiter sollten untersuchen, welchen Einfluss diese sechs Trends auf ihre digitale Reise haben werden, damit sie diese richtig gestalten, schnell lernen und im Jahr 2019 umsetzen können."

Hushon ermittelte sechs digitale Trends, die die Unternehmenstransformation im Jahr 2019 beschleunigen werden:

1) Unternehmen richten sich nach digitalen Business-Moonshots

Im Jahr 2019 werden Unternehmen besser aufeinander abgestimmte "Bet-the-Company"-Umsetzungsentscheidungen treffen, um das digitale Geschäft zu beschleunigen. Es ist damit zu rechnen, dass neue Unternehmen, Geschäftsmodelle und Technologien auf digitaler Basis entstehen. Eine einheitliche digitale Strategie zwischen Business und IT ist der einzige Weg, um die zusammengesetzte technische Verschuldung abzubauen, die Unternehmen davon abhält, digitale Moonshot-Initiativen zu untersuchen. Es geht darum, sich zu konzentrieren, die digitale Transformation zu beschleunigen, die Ausdauer zum Erfolg zu haben und nichtlineares Wachstum zu erzielen.

2) Unternehmen setzen auf IoT-Plattformen der nächsten Generation

Wenn Unternehmen ihre physische Welt auf eine intelligente digitale abbilden, werden intelligente Objekte ("Things") im Jahr 2019 zu einer treibenden Kraft für die Implementierung von Plattformen der nächsten Generation. Dieser Fortschritt wird es ermöglichen, große Mengen an branchenspezifischen Daten aus dem Internet der Dinge (IoT) zu analysieren und neue, hyperdimensionale Zusammenhänge aufzudecken, die neue Erkenntnisse, verbesserte Entscheidungsfindung und bessere Geschäftsergebnisse liefern.

3) Edge Computing mischt die Cloud neu auf

Die IT-Industrie baut weiterhin das auf, was wir "die Matrix" nennen, die allgegenwärtige, intelligente IT-Infrastruktur, die über die Cloud hinausgeht und Edge Computing, IoT-Plattformen, Maschinenintelligenz, Augmented Reality/Virtual Reality, Blockchain und mehr umfasst. Unternehmen werden völlig neue Wege finden, die Matrix zu nutzen, darunter dezentrale Anwendungen (DApps), die die Macht von einer kleinen Anzahl zentraler Akteure auf eine große Anzahl von Teilnehmern verlagern. Darüber hinaus ermöglicht eine Verlagerung hin zu ereignisgesteuerten Anwendungen und serverlosen Architekturen den Betrieb sehr kleiner und spezifischer Anwendungen in leichten Umgebungen wie Taschen- oder Handgelenkgeräten.

4) Unternehmen betreten das Zeitalter der Informationsaufklärung

Das wirksame Einsetzen von Informationen wird 2019 zu einer Kernkompetenz werden. Unternehmen, die Informationsaufklärung erleben, werden erkennen, dass künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen das Serviceangebot verbessern und neue Einnahmequellen generieren können aber nur mit den richtigen Algorithmen, Modellorchestrierung, Daten und Infrastruktur.

5) Unternehmen gestalten Kundenerlebnisse in Verbindung mit strengeren Datenschutzbestimmungen neu

Der Schutz personenbezogener Daten von Kunden wird Unternehmen zwingen, ihre digitale Strategie im Rahmen der Rechtswirkung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) neu zu überdenken. Unternehmen müssen datenschutzorientierte Informationsökosysteme schaffen, wobei Analytik und Sicherheit die Grundlage bilden, um sichere Interaktionen und überragende Kundenerlebnisse zu ermöglichen.

6) Unternehmen beginnen mit der Schließung ihrer Rechenzentren

Das Enterprise-Rechenzentrum verliert an Bedeutung, da sich die Datenankunft und die Geschäftsabwicklung in die Cloud verlagern. Um effizienter zu arbeiten und mehr Wert aus ihren Daten zu schöpfen, verlagern Unternehmen ihre Arbeitslasten auf Public-Cloud-Anbieter, die über eine enorme Bandbreite und strategisch platzierte Rechenzentren verfügen. Der Trend wird sich in den nächsten drei bis fünf Jahren fortsetzen, da die Cloud-Migration durch Cloudfähigkeit-Eigenschaften ("Built for Cloud") abgelöst wird.

