Copper Mountain reicht NI 43-101 konformen technischen Bericht über das Kupferprojekt Eva und die Mine Copper Mountain ein

Vancouver (British Columbia), 15. November 2018. Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC, ASX: C6C) (das Unternehmen oder Copper Mountain - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298551) meldet, dass das Unternehmen einen technischen Bericht über die Machbarkeitsstudie auf seinem Kupferprojekt Eva (der technische Bericht über Eva-Kupfer) eingereicht hat. Der technische Bericht wurde gemäß National Instrument 43-101 - Standards for Disclosure for Mineral Projekts (NI 43-101, Standards für Offenlegung von Mineralprojekten) angefertigt. Der technische Bericht über Eva-Kupfer ist zur Unterstützung der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. Oktober 2018, in der die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie auf dem Kupferprojekt Eva bekannt gegeben werden.

Das Unternehmen reicht ebenfalls einen technischen Bericht über seine Mine Copper Mountain ein (der technische Bericht über CMM), der gemäß NI 43-101 angefertigt wurde. Der technische Bericht über CMM ist zur Unterstützung der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. Oktober 2018, in der eine aktualisierte Mineralvorrats- und Mineralressourcenschätzung für seine Mine Copper Mountain bekannt gegeben werden. Der technische Bericht schließt ebenfalls die wirtschaftliche Erstbewertung des Projekts New Ingerbelle ein. Das Unternehmen hat im technischen Bericht über CMM die erkundete und angezeigte Ressource der Mine Copper Mountain auf 323 Millionen Tonnen mit 0,26 % Kupfer, 1,05 g/t Silber und 0,08 g/t Gold für 1,82 Milliarden Pfund Kupfer, 10,9 Millionen Unzen Silber und 0,87 Millionen Unzen Gold korrigiert (verglichen mit der Pressemitteilung vom 1. Oktober 2018: 344 Millionen Tonnen mit 0,26 % Kupfer, 0,82 g/t Silber und 0,08 g/t Gold für 1,96 Milliarden Pfund Kupfer, 9,05 Millionen Unzen Silber und 0,93 Millionen Unzen Gold). Die Mineralvorräte und der Produktionsplan für die Lebensdauer der Mine Copper Mountain blieben unverändert.

Die technischen Berichte Eva-Kupfer und CMM finden Sie bei SEDAR, www.sedar.com, und auf der Webseite des Unternehmens, www.CuMtn.com.

Die Mineralressourcenschätzung für die Mine Copper Mountain wurde von Peter Holbek, B.SC (Hons), M.Sc. P. Geo. angefertigt, der Vice President, Exploration der Copper Mountain Mining Corporation ist. Herr Holbek ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101. Herr Holbek erklärt sich damit einverstanden, dass die Informationen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, in diese Pressemitteilung aufgenommen werden.

Copper Mountains Flaggschiff-Asset ist die sich zu 75% in Unternehmensbesitz befindliche Mine Copper Mountain unweit der Stadt Princeton im Süden der kanadischen Provinz British Columbia. Die Mine Copper Mountain produziert ungefähr 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr und beherbergt eine große Kupferressource, die in seitlicher Richtung und zur Tiefe offen ist. Copper Mountain besitzt ebenfalls das genehmigte, sich in der Entwicklungsphase befindliche Kupferprojekt Eva in Queensland, Australien sowie ein ausgedehntes 4.000 km2 großes, äußerst vielversprechendes Landpaket in der Region Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel CMMC und an der Australian Stock Exchange unter dem Kürzel C6C gehandelt.

