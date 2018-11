NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Donnerstag wenig verändert starten. Der Future auf den S&P-500 tritt vorbörslich mehr oder weniger auf der Stelle. Im Fokus stehen die nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping wieder aufgenommenen Handelsgespräche. Zudem rücken die sich überschlagenden Ereignisse in Großbritannien rund um den Brexit in den Blick. Und nicht zuletzt muss der Markt Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell verarbeiten. Dieser hatte am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA ein Festhalten am geldpolitischen Kurs der Federal Reserve signalisiert.

Die vorbörslich veröffentlichten Konjunkturdaten enthalten Licht und Schatten. Der Philadelphia-Fed-Index ging im November überraschend deutlich zurück, während der Empire State Index wider Erwarten stieg. Die Einzelhandelsumsätze legten stärker als erwartet zu. Auch die Importpreise zogen im Oktober unerwartet deutlich an. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lag ungefähr im Rahmen der Erwartungen.

Minister-Rücktritte belasten Pfund

Am Devisenmarkt hat das Pfund in Reaktion auf die Minister-Rücktritte aus Protest gegen vom britischen Kabinett unterstützten Brexit-Deal kräftig abgewertet. Das Pfund kostet aktuell etwa 1,2770 Dollar. Am Vortag notierte es noch bei 1,2987 Dollar. Der Euro liegt um die Marke von 1,13 Dollar. Im Tagestief notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1270 Dollar.

Am Anleihemarkt steigen die Kurse. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen gibt 3 Basispunkte auf 3,09 Prozent nach.

Die Ölpreise, die zuletzt unter massivem Abgabedruck gestanden hatten, stabilisieren sich. Ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI verteuert sich um 0,4 Prozent auf 56,49 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent steigt um 0,9 Prozent auf 66,72 Dollar je Barrel. Am Vorabend hatte der US-Branchenverband American Petroleum Institute die Akteure am Ölmarkt mit der Nachricht aufgeschreckt, dass die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche massiv gestiegen sind. Nun wartet der Markt auf die offiziellen Daten des US-Energieministeriums.

Cisco nach optimistischem Ausblick gesucht

Unter den Einzelwerten legen Cisco Systems vorbörslich 3 Prozent zu. Der Netzwerkausrüster hat das erste Geschäftsquartal mit einem weiteren Umsatzanstieg abgeschlossen, gestützt von guten Geschäften im Softwarebereich. Das Unternehmen rechnet zudem mit einer Fortsetzung dieses Trends.

JP Morgan Chase legen um 0,9 Prozent zu, nachdem Warren Buffetts Berkshire Hathaway eine Beteiligung an der Investmentbank erworben hat. Die Aktie von Berkshire notiert hingegen unverändert.

Walmart steigen nach Vorlage von Drittquartalszahlen um 1,1 Prozent. Der Umsatz des Einzelhandelskonzerns legte zu, blieb aber leicht unter den Erwartungen.

Nicht gut kommen hingegen die Zahlen für die dritte Periode von J.C. Penny an. Die Aktien des Einzelhändlers knicken um rund 10 Prozent ein.

Ein optimistischer Ausblick verhilft der Aktie des Mischkonzerns 3M zu einem Anstieg um 1,1 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,85 -2,1 2,87 164,3 5 Jahre 2,93 -3,1 2,96 100,2 7 Jahre 3,00 -3,5 3,04 75,7 10 Jahre 3,09 -3,0 3,12 64,9 30 Jahre 3,34 -2,5 3,37 27,4 DEVISEN zuletzt +/- % Do 8:49 Mi 17:58 % YTD EUR/USD 1,1291 -0,20% 1,1333 1,1314 -6,0% EUR/JPY 128,00 -0,42% 128,69 128,65 -5,4% EUR/CHF 1,1361 -0,25% 1,1396 1,1386 -3,0% EUR/GBP 0,8840 +1,50% 0,8727 0,8692 -0,6% USD/JPY 113,35 -0,23% 113,57 113,72 +0,6% GBP/USD 1,2773 -1,64% 1,3006 1,3014 -5,5% Bitcoin BTC/USD 5.513,28 -3,1% 5.666,24 5.861,87 -59,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,49 56,25 +0,4% 0,24 -2,7% Brent/ICE 66,72 66,12 +0,9% 0,60 +5,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.210,28 1.210,90 -0,1% -0,62 -7,1% Silber (Spot) 14,15 14,14 +0,1% +0,01 -16,4% Platin (Spot) 832,75 835,50 -0,3% -2,75 -10,4% Kupfer-Future 2,74 2,71 +1,0% +0,03 -18,3% ===

