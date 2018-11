Der jüngste Absturz um rund 10 % reicht noch nicht ganz aus. Wir taxieren den Boden bei etwa 7 bis 8 € je Aktie. Der Grund:Nach Durchrechnung der echten betriebswirtschaftlichen Zahlen für den Sektor Elevator ergibt sich eine Reduzierung des Firmenwertes für den Fall von Fusionen, etwa mit KONE oder in anderer Form. Der Chef musste bereits gehen. Die Sanierung kostet weniger Geld als vor allem Zeit und strukturelle Umbaumaßnahmen. Aus der gleichen Analyse: Alle Restbereiche werden von den WPs inzwischen nahe null bewertet. Immer aus der Sicht möglicher Verkäufe oder als Partner für Joint Ventures. Schmelzwert von THYSSEN also kaum über 9 Mrd. €, eher 8 bis 8,5 Mrd. €, also ein Kurs um 11 bis 12 €..



