Aufgewacht! Rumsdibums bei den Coins

Da steckt doch noch Leben drin: wieder Bewegungen bei Bitcoin und Co. - Allerdings: nach Süden!

Schluss mit langweiligen Seitwärtsbewegungen: Der Bitcoin hat die 6.000er Marke nach unten durchbrochen. Auch andere Kryptwährungen haben Federn gelassen.

Warum, Weshalb, Wieso? Eine gute Frage. Man kann sich nun den Kopf darüber zerbrechen, ob dies "der Anfang vom Ende" ist oder "nur" eine Korrektur. Jedenfalls ging was seit gestern an diesem Markt. Vielleicht sind Leute ausgestiegen oder haben umgeschichtet. Vielleicht kommen weitere Wellen nach unten. Vielleicht steigen Preise wieder. Wenn man sich nochmal ins Gedächtnis hervorholt was letztes Jahr um die Zeit los war bei den Kryptos, kommt man zu dem Fazit: da waren harte Auf- und Abwärtsbewegungen. Somit dürfte bekannt sein, wie diese nicht-offiziellen Zahlungsmittel, virtuelle Währungen einzuschätzen sind beispielsweise in Punkto Volatiliät und Wertbeständigkeit.

