Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aareal Bank nach Zahlen zum dritten Quartal von 43 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate seien solide, die Aussagen zur künftigen Entwicklung der Kostenbasis und der Kapitalrückflüsse aber eher enttäuschend, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaube dennoch an eine zumindest stabile Dividende in den kommenden Jahren. Den fairen Wert reduzierte der Experte wegen des unerwartet niedrigen Zinsergebnisses und der höheren Kostenbasis./tih/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2018-11-15/15:55

ISIN: DE0005408116