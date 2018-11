Hamburg (ots) -



Wer zu Weihnachten und Silvester eine Kreuzfahrt mit Costa unternimmt, hat doppeltes Glück: Die italienische Kreuzfahrtgesellschaft gibt ihren Gästen die Möglichkeit, den Urlaub in Traumzielen zu verbringen, ohne auf die traditionellen Lichter, Aromen, Gerüche und Geschenke zum Auspacken unter dem Baum und natürlich den Toast um Mitternacht zu verzichten.



Weihnachtsshow mit den Kindern - Ein wirklich einzigartiges Erlebnis erwartet die jüngsten Gäste im Weihnachtsdorf, wo sie ihre Weihnachtsbriefe persönlich abgeben können und an einer unglaublichen, speziell für das Theater kreierten Weihnachtsshow teilnehmen können, die die ganze Familie in eine magische Atmosphäre versetzen wird.



Traditionelle Weihnachtsmenüs - Viel Spaß und exzellentes Essen: Costa Kreuzfahrten serviert seinen Gästen traditionelle Weihnachtsmenüs und sorgt mit dem unvergleichlichen italienischen Pandoro und Panettone für ein süßes Fest!



Je nach Destinantion - Silvester wird ebenfalls stilvoll gefeiert - mit Partys in den Salons und besonderen Künstlern. Jedes Schiff feiert das neue Jahr auf seine eigene und exklusive Weise, je nach Destination, so dass unsere Gäste erleben können, wie dieses Fest in anderen Ländern der Welt gefeiert wird.



"Kiss Cam" - Hier können alle Gäste mitmachen: sie lassen sich von der "Kiss Cam" fotografieren und aus allen Fotos entsteht ein Mosaik, das live mit anderen geteilt werden kann.



Reisebeispiele: Karibik: "Bezaubernde Kleine Antillen und die Magie der Karibik", 14-tägige Kreuzfahrt auf der Costa Magica ab/bis Guadeloupe am 14., 21. und 28. Dezember 2018 ab 1.499EUR pro Person inkl. Flug ab/bis Frankfurt sowie Vollpension und Trinkgelder Asien: "Der Ferne Osten, seine Strände und Kultur", 15-tägige Kreuzfahrt auf der Costa Fortuna ab/bis Singapur am 16. und 30. Dezember 2018 ab 1.199EUR pro Person inklusive Vollpension und Trinkgelder



Weitere Infos: https://www.costakreuzfahrten.de/angebote/kreuzfahrt-weihnachten.html



