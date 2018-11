Sursee (ots) - Die Delegierten des Schweizerischen

Baumeisterverbandes SBV haben an ihrer heutigen Versammlung in Sursee

bekräftigt: Die Frührente Bau mit 60 soll saniert werden. Das

Rentenalter wird nicht angehoben - die FAR-Renten werden nicht

gekürzt. Lohnerhöhungen zur Kompensation der höheren

Arbeitnehmerbeiträge zur Sanierung des FAR wurden von den Delegierten

kaum bestritten. Ein separates Thema bleiben notwendige

Verbesserungen im LMV. Festzuhalten ist: Die Delegierten bekennen

sich zu einem LMV für mindestens vier Jahre. Weitere zusätzliche

Lohnerhöhungen sind nach kontroversen Diskussionen an der

Delegiertenversammlung zwar nicht ausgeschlossen. Es braucht aber

endlich auch ein Entgegenkommen der Gewerkschaften. Die nächste

Verhandlungsrunde findet bereits am 28. November 2018 statt.



Die Sanierung der Stiftung FAR, welche die Frührente mit 60 auf

dem Bau finanziert, ist von höchster Dringlichkeit. Die Bauarbeiter

müssen wissen, wie es ab dem 1. Januar 2019 mit der Frührente Bau

weiter geht. Die Baumeister haben an der Delegiertenversammlung

bekräftigt, dass sie die Rente mit 60 erhalten wollen: ohne höheres

Rentenalter und ohne FAR-Rentenkürzungen. Auch Lohnerhöhungen im

Umfang von 0.5 - 0.75 Prozent waren kaum bestritten. Das entspricht

zu 100% dem Betrag, den die Arbeitnehmer über höhere Beiträge für die

Sanierung FAR bezahlen müssten. Das Bekenntnis zum Sanierungspaket,

zu dem auch das Staatssekretariat für Wirtschaft seco in einer

Vorprüfung grünes Licht gegeben hat, ist ein starkes Zeichen der

Arbeitgeber.



Die Delegierten des SBV bekennen sich zu einem neuen LMV für

mindestens vier Jahre. Der Baumeisterverband will Lösungen finden und

hat dazu bereits im Sommer 2018 konkrete Lösungsvorschläge

unterbreitet, die bisher abgelehnt wurden. Die aktuellen

Lohnforderungen der Gewerkschaften waren in der

Delegiertenversammlung stark umstritten. Zusätzlich zur Kompensation

für die Sanierung der Frührente Bau moderate Lohnerhöhungen wurden

von den Delegierten am Schluss nicht ausgeschlossen. Ob und in

welcher Höhe ist jedoch von Verbesserungen im LMV abhängig.



Nach der Delegiertenversammlung ist der Schweizerische

Baumeisterverband SBV zuversichtlich, an den Verhandlungen vom 28.

November 2018 auf einen guten Weg zu kommen und mit den

Gewerkschaften eine mehrheitsfähige Lösung zu finden.



