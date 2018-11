Nexus Gold meldet schon wieder einen Zukauf. Der Goldexplorer hat nun in der Heimat Kanada zugeschlagen und das New Pilot Gold-Projekt in der Provinz British Columbia erworben.

Erstes Projekt in Kanada

Erst vor wenigen Tagen hatte Nexus Gold (0,115 CAD | 0,07 Euro; CA65341L1040) seinen Footprint in Burkina Faso erweitert und das Dakouli 2-Projekt erworben (Details). Und nun melden die Kanadier bereits den nächsten Zukauf. So erwirbt das Unternehmen das New Pilot Gold-Projekt in der Heimat Kanada. Das Gold-Kupfer-Projekt liegt in der Provinz British Columbia, im Bridge River Mining Camp, 180 Kilometer nördlich der Explorer-Hauptstadt Vancouver. Die Liegenschaft umfasst insgesamt 509 Hektar und kann direkt per Straßen erreicht werden.

Samplings zeigten hohe Goldgrade

Auf dem New Pilot Gold-Projekt ...

