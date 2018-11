Die Berichtssaison bei den Cannabis-Aktien ist in vollem Gang. Bereits am Montag hat Aurora Cannabis die Zahlen für das zurückliegende Quartal veröffentlicht und dabei mit einem gewaltigen Umsatz- und Gewinnplus auf sich aufmerksam machen können. Der Reingewinn kletterte im Berichtszeitraum auf 105,5 Millionen Dollar, nach 3,6 Millionen Dollar in der entsprechenden Vorjahresperiode. Im Vorquartal (Q4 per 30. Juni) konnte Aurora Cannabis 79,9 Millionen Dollar erzielen. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 260 Prozent und gegenüber dem Vorquartal um 55 Prozent auf 29,7 Millionen Dollar. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Gramm getrocknetem Cannabis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 8,39 US-Dollar, während die Cashkosten pro Gramm sogar um zwölf Prozent auf 1,90 US-Dollar sanken.

