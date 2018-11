Einen Tag nach der Zustimmung des britischen Kabinetts zum EU-Ausstiegsvertrag wächst der Druck auf Premierministerin Theresa May. Brexit-Minister Dominic Raab und Arbeitsministerin Esther McVey traten am Donnerstag zurück. Abgeordnete der nordirischen Partei DUP kündigten an, gegen den Vertrag zu stimmen. EU-Ratspräsident Donald Tusk berief...

Den vollständigen Artikel lesen ...